Eesti jalgpalli noortekoondis kaotas Soomele. „See tulemus päris hästi kogu mängu ei peegelda“

Teisele poolajale, mis algas samuti tasavägiselt, tulid meeskonnad vastu 0:0 viigilt. Esimese veerandtunni jooksul oli initisiatiivikam pool Eesti, näidates enim teravus kontrarünnakutel, ent väravat nendest lüüa ei õnnestunud. 67. minutil sai Soome läbi kerge õnne juhtseisu enda kätesse: Eesti puurisuud kaitsnud Harly Ollin sai Jay De Nascimento löögile käed vahele, ent pall lendas pärast tõrjet siiski raamidesse. Eesti reageeris kaotusseisu jäämisele kõrge survega, aga väravat see paraku ei toonud.

Eesti noormeeste U16 koondise peatreener Marko Pärnpuu sõnul tõid soomlastele täna edu teisel poolajal vahetuste näol tehtud head käigud. „Oleksime esimese poolajaga võinud endale edu tekitada, momente oli selleks piisavalt. 0:3 päris hästi kogu mängu ei peegelda. Mängisime teise väravani hea mängu ja poisid tegid väljakul seda, mille olime läbi rääkinud ja kokku leppinud. Meil oli julgus palliga taga mängida ja samas ka õigetel hetkedel pikemaga ette käiku otsida. Selle pealt tuli eriti esimesel poolajal momente ka,“ kirjeldas peatreener. „Kaks kolmandikku mängust püsisime kenasti mängus ja ei olnud kindlasti nõrgemad – võib-olla isegi grammi võrra paremad –, aga nemad lõid ära ja meie mitte ning see oli otsustav.“