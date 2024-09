MMil kukkunud 18-aastane jalgrattur suri

Täna pärastlõunal tuli kurb uudis, et arstid ei suutnud Furreri elu päästa. Šveitslanna surma on kinnitanud ka MMi korraldajad.

Šveitsi jalgrattaliit kirjutas X-is: „Meie südamed on murtud. Raske südame ja lõpmatu kurbusega peame Muriel Furreriga hüvasti jätma. Oleme kaotanud südamliku ja imelise noore naise, kellel oli alati naeratus näol. Seda on raske mõista, on ainult valu ja kurbus.“