Venemaa vastu mängimisest keeldunud tippjalgpallur liitus Moskva CSKA-ga

34-aastase poolkaitsja üleminek Venemaa armee keskspordiklubisse CSKA on vägagi üllatav, sest Pjanic on varem avalikult Venemaa algatatud agressioonisõda Ukrainas kritiseerinud.

Paari aasta eest avalikustas Pjanic ühes intervjuus, et Bosnia ja Hertsegoviina koondis lükkas tagasi ettepaneku Venemaa koondisega mängimiseks.

„Ütlesin meie koondise spordibossile, et Venemaa vastu pole mõtet mängida, sest neil on FIFA ja UEFA tegevuste suhtes keeld. Miks me mängiksime? Kogu maailm kannatab mingil moel sõja tõttu, miks peaksime siis olema esimene riik, kes nende vastu mängib?“ sõnas poolkaitsja toona.