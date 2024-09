Kihlveopettuses süüdistatav nimetas kohust „toredaks ürituseks“ ja sai kohtunik Merle Partsilt noomida

Artur Seredat, Anton Ljubejevit, Anton Pomazani, Anton Seredat, Andrei Lomovi, Nikolai Lõsanovit ja Anatoli Lõsanovit süüdistatakse kelmuse paragrahvi (KarS § 209 lk 2 p 4) alusel kokkuleppemängdue korraldamises, mis toimusid 2022. aastal Esiliiga B-s ehk Eesti tugevuselt kolmandas liigas Tallinna Legioni U21 meeskonna osalusel. Süüdistuse kohaselt teeniti kolme Eestis ja kahe Lätis toimunud kokkuleppemänguga vähemalt 17 000 eurot kriminaalset tulu. Tuvastatud on ka üks kahjusaaja, kelleks on portaal bet365, mida haldab Malta ettevõte Hillside (New Media Malta).

Riigiprokuröri Vahur Verte sõnul Malta ettevõttel tsiviilhagi esitamise soovi pole, kuid tänasel istungil esitas ta istungi lõpus siiski täiendava tõendi, mille kohaselt on analoogne tegu ka Maltal kriminaalkorras karistatav. Verte vastas sellega ühel varasemal istungil Seredade kaitsja Silver Reinaasi küsimusele, kas Maltal üldse on kihlveopettus karistatav.

„Olen mõlema süüdistatava osas vaaginud neile ette heidetud süüdistusi ja teo suurust ning võtnud arvesse ka seda, et nad on võtnud hüvitada menetluskulud ning on valmis võtma ka kohustusi, mis taolise menetluse lõpetamisega kaasneb. Mõlema rollid etteheidetavas teise astme kuriteos on pigem teisejärgulised ning mõlema puhul esineb süüteo avastamisel aktiivne [menetlusele] kaasa aitamine. Pomazan andis juurdepääsu andmekandjatele ja sidevahenditele, aidates seeläbi koguda terviklikku pilti,“ põhjendas Verte.