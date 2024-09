Rängalt kukkunud jalgratturi vanemad palusid maailmameistrivõistlustega jätkata

18-aastane Šveitsi rattur Muriel Furrer kaotas naisjuunioride grupisõidus seni kindlaks määramata põhjustel oma ratta üle kontrolli ja kukkus rängalt, misjärel ta toimetati helikopteriga haiglasse. Kuigi raske peavigastuse saanud Furrer on jätkuval kriitilises seisus, siis otsustati maailmameistrivõistlustega jätkata. Vastava palve esitas seejuures Furreri perekond.

„Perekond avaldas soovi, et maailmameistrivõistlused jätkuksid vastavalt esialgsele programmile. Muriel Furreri seisund on aga jätkuvalt kriitiline. UCI, Šveitsi Jalgrattaliit ja Zürichi MM-i korralduskomitee on kõik juhtunu pärast äärmiselt mures,“ sõnati ametlikus pressiteates.