OTSE DELFI TV-s | Kas Cronimet liigat alustab võiduga tiitlikaitsja Selver x TalTech või mullune finalist Tartu Bigbank?

Kevadises finaalis alistas Selver x TalTech Tartu Bigbanki tulemusega 3:2. Uue hooaja eel on aga paremat minekut näidanud Bigbanki meeskond, kes krooniti hiljuti Balti Superkarika võitjaks ja on Tallinna klubist jagu saanud ka kodusel hooajaeelsel turniiril.

Bigbanki peatreener Alar Rikberg ütleb aga, et viimane nädal on kulgenud keeruliselt. „Hetkel ei saa ma öelda, et meeskond on omadega seal, kus ma tahaks, et ta oleks. Viimase nädala ettevalmistusele on elu lisanud tugevalt kaikaid kodaratesse ning kõik on läinud üle kivide ja kändude. Sellest hoolimata läheme me täiega võitlusesse,“ jätab peatreener õhku salapära.

„Selver on senistes mängudes näidanud, et kui neil asjad sujuvad, on nad hea kvaliteediga ja ühtne meeskond. Nii nagu nad meie hooajaeelsel turniiril soomlaste Raisio vastu mängisid või Hollandi klubi vastu Meistrite liiga avamängus tegutsesid. Samal ajal on neil ärakukkumisi, kus jäädakse liigselt oma liidri Lincoln Williamsi otsa vaatama. Ja kui tema pole suutnud enam vedada, jäädakse hätta. Aga ettevalmistuse pealt on neil nüüd kaks tugevat Meistrite liiga kohtumist all, mida meil pole,“ lisab Rikberg.

Selver x TalTech pidas sel kolmapäeval juba teise mängu Meistrite liiga eelringis, kus tuli tunnistada Hollandi meistri Doetinchemi Orion Starsi paremust ja kukuti kuldse geimi kaotusega sarjast aste madalamale. Möödunud nädalal suudeti kodus küll saada 3:0 võit, ent kordusmängus ei saadud kuidagi end käima.

Meeskonna peatreener Andres Toobal loodab, et valus kaotus suudetakse kiirelt unustada.

„Tegime juba täna hommikul trenni ja püüame uuesti rütmi sisse elada. Tartu vastu on meil võimalus uuesti tagasi tulla ja oma mäng üles leida. Meistrite liiga kaotus oli valus, aga käib spordi juurde ja see tuleb nüüd maha raputada ning uutele asjadele keskenduda,“ sõnab juhendaja.