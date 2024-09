FOTOD | Tartu Bigbank näitas kodusaalis tiitlikaitsja Selver x TalTechile koha kätte

Bigbanki peatreener Alar Rikberg ütleb aga, et viimane nädal on kulgenud keeruliselt. „Hetkel ei saa ma öelda, et meeskond on omadega seal, kus ma tahaks, et ta oleks. Viimase nädala ettevalmistusele on elu lisanud tugevalt kaikaid kodaratesse ning kõik on läinud üle kivide ja kändude. Sellest hoolimata läheme me täiega võitlusesse,“ jätab peatreener õhku salapära.