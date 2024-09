Valusa nokaudiga kaotanud Anthony Joshua karjääri saab peagi läbi

Joshua kaotas laupäeval viienda raundi nokaudiga Daniel Dubois’le. Seejuures lõi Dubois Joshua põrandale koguni neljal korral. Hearni sõnul on neil vastavalt lepingule õigus nõuda kordusmatši, kuid praegu ei ole veel selge, kas see on parim idee. Seda põhjusel, et ilmselt on Joshual karjääri lõpuni veel kõigest üks kuni kolm matši.

„Meil oli telefonikõne. Ütlesin talle, et ilmselt on tal ees veel üks kuni kolm matši. Seejärel oli eetris mõnda aega vaikus. Eks ta vaikselt aimab seda. Oleme finišisirgel. Oleme tõesti nii kaugel,“ sõnas Hearn The Stomping Groundi eetris.

Joshual on Saudi Araabia promootoritega leping veel üheks matšiks ja seda kontrahti kavatseb ta kindlasti austada. Hearni sõnul kavatseb Joshua kordusmatši klausli aktiveerida ja tõenäoliselt kohtub ta järgmisena Saudi Araabias Dubois’ga.

See pole siiski kivisse raiutud ning Hearni sõnul nähakse kõvasti vaeva, et lõpuks saaks peetud Joshua ja Fury vaheline heitlus. Fury’l seisab 21. detsembril ees tiitlimatš Oleksandr Ussõkiga. Maikuus toimunud avamatši võitis Ussõk kohtunike häältega. Joshua ja Hearni esimene eelistus oleks Fury ja see mõjutab ka otsust, kas Dubois’ga kordusmatši pidada või mitte.

Hearn usub, et Fury oleks nii võidu kui ka kaotuse korral valmis järgmisena kohtuma just Joshuaga. Eriti tõenäoline oleks duell Fury kaotuse korral.

Lisaks on võimaliku vastasena päevakorral ka Deontay Wilder.