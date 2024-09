Ettevalmistused rahvuste krossiks on täies hoos. Stardis on taas Kullas, Krestinov ja Leok

Eesti koondist taas aitama tulnud Tanel Leok heitleb sel aastal MX2 klassi ridades. Leok tõdes, et kuigi ta sel aastal aktiivselt treeninud ei ole, on sõidutunde nüüdseks juba kogunenud. Ta lisas, et suureks abiks oli ka Saksa võistlussarja ADAC-i viimasel etapil osalemine.

Leoki sõnul on ta võistlusteks põhimõtteliselt valmis. Veel on vaja tsikkel ette valmistada, testida ning pisidetailide eest hoolt kanda. „Kleepsud vaja peale panna, õhufiltrid vaja kaasa pesta. Selline tüüpiline tüütu motokrossi ettevalmistus,“ tõdes Leok pressiteate vahendusel.

Ka Gert Krestinov on juba võistlusvalmis. Viimasel Eesti meistrivõistluste etapil head kiirust näidanud ja päeva üldvõidu võtnud Krestinov rääkis, et kavatseb sel nädalal veel trennidest viimast võtta. Ta selgitas, et viib mootorrattad juba nädala lõpus Leoki tiimile, sest nemad transpordivad enda rekaga tsiklid Inglismaale.

USA-s suurepärase tulemuse teinud Harri Kullas naases samuti Euroopasse. Nimelt lõpetas Kullas hooaja AMA Supercross’i viimasel etapil Las Vegases ja saavutas seal üheksanda koha. Hooaja kokkuvõttes oli Kullas kolmeteistkümnes. Kullas nentis, et peab enne Inglismaale minekut veel tsikleid testima, kuid ka tema ootab võistlust põnevusega.

Tiimi mänedžer Martin Arumäe kinnitas, et on rahul sportlaste ettevalmistustega. „Minu töö siin on lahendada olukord hotellide, rendiautode, söökide, piletite, asjade kohale saamise ja ära toomisega. Selle kõigega on nüüdseks korras,“ rääkis Arumäe. Küll aga tõdes ta, et reis kujuneb kalliks ja ta loodab leida veel abikäsi.

„Tänan kõiki toetajaid. Neid, kes on olnud juba varem ja neid, kes on lisandunud hiljem. Ilma Teieta ei oleks Eesti tiimil võimalik nii hea ettevalmistusega sinna minna. Kohati isegi suured tiimid vaatavad Eestit, et meil on kõik asjad paigas, meeskond on ühtselt riides ja näitame enda professionaalsust,“ kiitis Arumäe.

Rahvuste kross toimub Matterleys 5.-6. oktoobril.