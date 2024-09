Norra murdmasuusatamine kaotas korraga ligemale 1,5 miljonit eurot aastas

Norra meedias kirjutatakse, et sponsorid tegid antud otsuse, kuna nende hinnangul ei ole murdmasuusatamises praegu värvikaid staare, kes inimesi kõnetaks. Samal ajal on Norras esile kerkinud mitmed atraktiivsemad sportlased ja spordialad.

„Teeme kõvasti tööd, et leida uusi partnereid. Meil on olemas usk, et meid saadab ka edu. Tunneme, et murdmaasuusatamise vastu on jätkuvalt suur huvi,“ sõnas Norra suusaliidu peasekretär Cathrine Instebø VG-le.