Ott Tänak täpsustas oma krüptilist sõnavõttu: oleme jälgimise all

Hiljem otsustas Tänak oma mõtteid ka täpsustada ning tõdes, et ta viitaski nimetatud juhtumitele. „See juhtus Seb’iga autoralli MM-sarjas ning on juhtunud ka vormel-1 sarjas. Kui nende asjade peale rohkem mõelda, siis jääb tunne, et oleme jälgimise all. Eks näeme, kuidas need asjad jätkuvad,“ sõnas Tänak Rallit.fi vahendusel.