Korvpalliliiga NBA endine MVP Derrick Rose kuulutas karjääri lõppenuks

191 cm pikkune tagamängija kuulus aastate jooksul Chicago Bullsi , New York Knicksi, Cleveland Cavaliersi, Minnesota Timberwolvesi, Detroit Pistonsi ja viimati Memphis Grizzliese ridadesse.

„Minu elu järgmine peatükk kujutab endast uute unistuste püüdmist ja enese arendamist,“ sõnas Rose väljaandele The Athletic.

„Tean, et andsin korvpalli jaoks endast kõik. Seega tunnen end oma otsuses kindlalt,“ lisas Rose ESPN-ile. „Korvpall oli minu jaoks lihtsalt algus. Nüüd on oluline, et annaksin perekonna jaoks endast maksimumi. Nad väärivad seda.“