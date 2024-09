Sander Postist saab FC Kuressaare peatreener

Viimased viis aastat on Kuressaare tüüri juures olnud Roman Kožuhhovski. Juba käimasoleva hooaja alguses andis aga ukrainlane teada, et tänavune hooaeg jääb tal Saaremaa tiimi eesotsas viimaseks.

UEFA PRO treenerikvalifikatsiooni omav Post on varasemalt olnud ka Viljandi Tuleviku peatreeneriks. Viljandis on ta täitnud ka spordidirektori kohustusi.

FC Kuressaare juhatuse liige Mario Pruul kommenteeris Sander Postiga sõlmitud lepingut järgmiselt: „Rõõm on tõdeda, et pealiku varakult paika saime ning meil on väga hea meel, et Sander esindusmeeskonna tüürimise järgmisest hooajast enda peale võtab. Nüüd saame tegeleda järgmiste pusletükkide paika panemisega, et oleksime 2025. aasta hooajaks võimalikult hästi komplekteeritud.“