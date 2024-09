DELFI VIDEO | Heiko Rannula: jäime mentaalselt hätta ja lasime pea norgu

„Seda on näha nägudestki. On näod valged ja teisel poolajal kustusime täielikult füüsiliselt. Aga see pole endiselt vabandus. Meil on mingid tüüpvead nagu ka eelmistes kohtumistes. Kui meil tuleb sisse mõõn, siis me jääme mentaalselt hätta. Jääme passiivseks ja laseme pea norgu. See on suurem probleem. Kõige suurem vahe oligi täna selles, et üks meeskond viskas teisel poolajal sisse ja teine mööda. Kui nad juba selle vahe sisse said, siis me kustusime,“ analüüsis Rannula kohtumise järel.