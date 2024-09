Tšiilis olemist nautiv Ott Tänak: võistkondliku MM-tiitli nimel peame jätkama surumist

Kolm etappi enne hooaja lõppu juhib autoralli MM-sarja 192 punktiga Hyundai piloot Thierry Neuville, kes edestab tiimikaaslast Ott Tänakut 34 ja Toyota sõitjat Sebastien Ogier’d 38 silmaga.

Tšiili ralliga tehti algust neljapäeval toimunud testikatsega, kus näitas minekut Hyundai rooli keerav Lappi, kes läbis 6,79 km pikkuse katse ajaga 3.18,2. Talle järgnesid Sesks (+2,2) ja Pajari (+2,6). Tänak sõitis parimal läbimisel välja aja 3.24,0, millega ta oli paremuselt viies.

„See on tõsi, et ma naudin siin olemist ja siinseid teid,“ sõnas karjääris kahel korral Tšiilis triumfeerinud Tänak tänavuse ralli eel. „See ralli pole autodele niivõrd raske, kuid on sõitjatele siiski nõudlik. Siin pole lihtne head rallit kokku panna, kuid see on alati meie eesmärk.“

„Me polnud siin eelmisel aastal väga kindlad rehvivaliku osas. See aasta saab olema sama lugu. Jah, mõned kiiruskatsed on samad, kuid ilm ja temperatuur on veidi erinev. Alati on väike küsimus, millist teed minna,“ jätkas Tänak.

Matemaatiliselt on Tänakul võimalus veel ka maailmameistriks tulla, kuna kolme ralli peale kokku on laual maksimaalselt 90 punkti. Kas kriitilise seisu tõttu läheneb Eesti ralliäss Tšiilis kuidagi teisiti?

„Me pole viimasel ajal olnud heas hoos. Eriti siledatel rallidel, mida ma tavaliselt naudin, kuid nüüd oli raske autot toimima saada ja head balanssi leida. Eks me näe, millises seisus me siin sellega olema. Hetkel on meil käimas suur võitlus Toyotaga, samuti võistkondliku MM-tiitli nimel. Jah, Thierryl on edu sees, kuid võistkondliku tiitli nimel peame jätkama surumist ja kaitsma seal kätte võidetud edu,“ jätkas Tänak.

Tänakult küsiti seepeale, kas eestlane pani endale hooaja keskel peale liiga suured ootused ja pingeid, mistõttu mitmeid rallid aia taha läksid. Hyundai piloot sedasi ei arva.