LAUPÄEVAL DELFI TV-s | Laitses selguvad rallikrossi Eesti meistrid

Rallikrossi Eesti meistrivõistluste viimasele etapile LaitseRallyPark´is minnakse mõneski klassis vastu äärmiselt pingelises punktiseisus.

„Enamikus klassides on lahtised nii meistritiitlid kui ka teised pjedestaalikohad,“ rääkis Eesti Autospordi Liidu rallikrossikomitee esimees Mati Kask. „Oodata on väga pingelisi võidusõite, sest mõneski klassis minnakse viimasele etapil vastu peaaegu et viigiseisus. Viimane võistlus otsustab kõik!“

Näiteks tänavu esmakordselt Eesti meistrisarja kuuluvas BMW RX 3000 klassis juhib Mirell Hintser ühe punktiga lätlase Dailis Jansonsi ees, kellele omakorda kaotab ühe punktiga Mait Buddell. Laitse etapil sünnib ilmselt ka selle klassi osavõturekord - eelregistreerunud on 18 võistlejat.

Hooaja osavõturekordit on oodata ka krosskartide Xtreme klassis, kuhu pani end kirja 22 võistlejat. Selles sarjas on samuti meistritiitel lahtine: juhib Andre Kiil (301 p), järgnevad Armin Raag (284) ja Mika-Mattias Huttula (278). Maksimaalselt on selles klassis võimalik etapilt teenida 65 punkti.

Krosskartide noorteklassis eristab liidrit Kaspar Pikkpõldu teisel kohal olevast Genor Raagist neli punkti, 650 klassis on Rait Sööt kahe punkti kaugusel liider Laur Langeproonist. Noorte autoklassis Junior 1600 juhib Henri Kutsar viie silmaga Albert Ako Koka ees. Super 1600-s on esimese kahe vahe suurem, Andri Kutsar on kogunud 117 punkti, Martin Vatter 102.

Klassis SuperCar on Arvo Kask enne viimast etappi tiitli kindlustanud. TouringCaris on konkurentidele püüdmatus kauguses Andreas Aruaas, kuid teist ja viiendat kohta lahutab vaid kümme punkti.

Võistlussõidud algavad LaitseRallyPark´is laupäeval kell 10.30, Delfi TV otseülekanne algab alates poolfinaalidest kell 15.00.

