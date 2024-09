Pariisi olümpiapileti teeninud Kreeka-Rooma maadleja suri infarkti tagajärjel

„Hoolimata sellest, et Vera on viimase kahe kuu jooksul võidelnud kogu hingest, ei pidanud tema keha seda lahingut enam vastu,“ teatas USA maadlusliit. „Vaatamata sellele, et tema lahkumine toob rahutunde, teadmises, et enam ta ei ei kannata, jääb hinge suur tühjus.“