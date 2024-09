Kuidas mõjutab 2025. aasta riigieelarve Eesti sporti? Team Estonia toetus jääb samaks. Kus see aga väheneb?

Eelarvest selgub, et kultuuriministeeriumi valitsemisala eelarvet kärbitakse 13,4 miljoni euro võrra. Suurematest eranditest - kärbetest jäävad puutumata Eesti tippsportlasi koondav Team Estonia ja rahvusvaheliste spordi suursündmuste toetusmeede.

Paljudes valdkondades aga toetust rohkem või vähem kärbitakse. Suurim kärbe on spordialaliitude toetuses, mis varasema 2,46 miljoni euro asemel on uuel aastal 2,34 miljonit. Näiteks Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutuse (EADSE) toetus väheneb minimaalselt (351 000 eurot vs tänavune 360 000 eurot).