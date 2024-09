Kristjan Kangur asub tööle Eesti korvpallikoondise delegatsiooni juhina. „Hea meel on olla koondise juures tagasi“

„Kristjani peamine ülesanne saab olema rahvuskoondise mängijate, nende koduklubide ning agentidega suhtlus. See tagab meile jätkusuutliku meeste rahvuskoondise programmi, kus valikmängude akende ajal on kohal meie sel hetkel parimad ning terved koondise kandidaatide ringi kuuluvad mängijad,“ kirjeldas Kanguri tööülesandeid Eesti Korvpalliliidu spordidirektor Raido Roos.

Roosi sõnul on Kanguri mängijakarjääri jooksul loodud kontaktid kasuks ka nii praeguste koondislaste kui noormängijate välisklubide valikul. „Kristjani mängijakarjääri ajal loodud kontaktid annavad alaliidule võimaluse saada ülevaate nii välisklubidest kui noorteakadeemiatest, mille põhjal saame anda taustainfot ning tagasisidet välismaale siirduvatele mängijatele,“ märkis ta. „Meie kui alaliidu jaoks on oluline, et mängijad siirduvad klubidesse või noorteakadeemiatesse, kus mängijate eest kantakse hoolt ning treening- ja olmetingimused oleksid korralikud.“

Kanguri enda sõnul on rõõm olla tagasi rahvuskoondise juures. „Hea meel on olla tagasi rahvuskoondise juures ning seda hoopis teises rollis. Usun, et minu senised ning ka tulevikus loodavad kontaktid on kasuks kogu Eesti korvpalli arengule.“