Rallihooaja üllataja jahib Tšiilis esimest võitu. „Eelmisel aastal olin samal ajal telekommentaator“

29-aastane M-Spordi sõitja polnud käimasoleva rallihooaja eel jõudnud kõige kõrgemas klassis veel kordagi esikolmikusse, aga nüüdseks on tal poodiumikohti juba neli. Üldarvestuses on ta 130 punktiga viies, vaid kümme silma rohkem on kogunud Elfyn Evans (Toyota).

Tšiili rallil pole Fourmaux varasemalt võistelnud. „See on minu jaoks täiesti uus ralli, sest eelmisel aastal kommenteerisin võistlust Canal+ eetris,“ vahendas Rallit.fi rallisõitja sõnu. „Hea on Lõuna-Ameerikas võistelda. Videote põhjal tundub see kiire ralli, kus on samas ka aeglasemaid ja tehnilisemaid lõike.“

Fourmaux, kellel on kruusarallil vägagi korralik viies stardipositsioon, läheb etapile vastu kõrge sihiga. „Tahame võtta oma esimese võidu. Anname hooaja viimasel kruusarallil endast kõik.“

M-Spordi juht Richard Millener usub samuti prantslase võimalustesse. „Adrien ja Alexandre (Coria, kaardilugeja - K.R.) osalevad sel rallil esmakordselt, aga usun tõesti, et nad on kõige kõrgemas mängus. Nad on näidanud kruusal väärilist kiirust. Kõige ilmekam näide on kolmas koht Soomest. Saab olema põnev näha, mida nad Tšiilis suudavad.“

Fourmaux’ arvel on tänavu neli kolmandat kohta. Poodiumile tõusis ta nii Rootsis, Keenias, Poolas kui Soomes. Neist kolm viimast on just kruusarallid.

Tšiili rallil on täna kavas testikatse, mis algab kell 14.31. Delfi kajastab kogu võistlust otseblogi vahendusel.