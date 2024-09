TIPPHETKED JA FOTOD | Kolmandal veerandil Riia VEF-i rongi alla jäänud Kalev/Cramo alustas hooaega suure kaotusega

Eelmisel hooajal võitis Kalev/Cramo põhiturniiril mõlemad Riia VEF-i vastu peetud kohtumised. Mullu novembris said kalevlased kodus Riia tiimist jagu 73:66, märtsis seljatati vastased võõrsil 82:76. Üle pika aja kohtub aga Kalev/Cramo Eesti - Läti ühisliiga avamängus just VEF-iga.

„VEF on kiire tempoga võistkond, kes on väga hea transition rünnakul. Meie jaoks on oluline tempot kontrollida ning nende võtmemängijad kinni võtta,“ sõnas eelvaates kalevlaste lätlasest ääremängija Anrijs Miska. „Tuleb väga raske lahing. VEF on hea võistkond, kes hooaja avamängu kaotusest tingituna tuleb mängule ekstra motiveerituna.“