Tamm: isa ütles, et enne välismaale minekut on vaja Florale värav lüüa

Kolmapäeva õhtul FC Flora võrku kaks palli löönud Tamm on sel hooajal saanud nüüd kirja 26 tabamust. Lähimad jälitajad on Mark Anders Lepik ja Promise David vastavalt 15 ning 14 tabamusega. Esimene on aga vigastatud ning teine Eesti liigast juba lahkunud.