PINGERIDA | Kes on Eesti 50 paremat korvpallurit?

Poolesaja korvpalluri ritta panek on mitmes mõttes paras peavalu. Esiteks on tegu enam kui 40 000 tähemärgi pikkuse mammutiga ehk tõenäoliselt on allolev kirjutis minu spordiajakirjaniku ametis oleku aja kõige pikem üllitis. Võtke lugemise ajaks kohvitass ligi. Teiseks on mängijate ritta panek juba eos keeruline ja subjektiivne, mistõttu mingeid mehi olen tõstnud ja langetanud kümneid kordi. Ent kuna lugejatele ja tegelikult ka korvpalluritele endale pingerida pakkus... eem... pinget, siis ei saanud seda ka tegemata jätta. Lisaks kohale on sel korral välja toodud võrdlus eelmise suvega ehk mitu kohta keegi on tõusnud või langenud.