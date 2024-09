Rovanperä vihjas, et võib Tšiili ralliga hooaja lõpetada. Soomlased peavad seda blufiks

„Ma ei oska selle kohta veel midagi öelda. Peame koos meeskonnaga vaatama, mis on ülejäänud hooaja plaan,“ sõnas Rovanperä Unibeti intervjuus, kui temalt uuriti, kus ta tänavu pärast Tšiilit veel stardib.

Rallit.fi kirjutab, et Rovanperä kommentaar võib olla puhas bluff, sest suure tõenäosusega paneb Toyota meeskond kõik oma tippsõitjad novembris toimuval Jaapani asfaldirallil starti. Ka eelmisel aastal võistles Toyota hooaja viimasel etapil Jaapanis nelja autoga, hoolimata sellest, et meeskond oli juba kindlustanud mõlemad meistritiitlid.

Hetkel on aga Toyota seis MM-sarjas väga nutune, sest ka meeskondlikult kaotatakse Hyundaile 35 punktiga. Individuaalses arvestuses on Hyundail kaksikjuhtimine, kui Thierry Neuville edestab Ott Tänakut 34 punktiga ning Sebastien Ogier on parima Toyota mehena alles kolmas.

Juba on teada, et Rovanperä ei võistle ka hooaja eelviimasel võistlusel ehk Kesk-Euroopa rallil, mille osalejate nimekiri avalikustati teisipäeval. Toyota Rally1 masina rooli istuvad seal Ogier, Elfyn Evans, Takamoto Katsuta ja Sami Pajari.

Sel nädalal Tšiilis jahib Rovanperä oma hooaja neljandat võitu. Soomlase tähtsaim ülesanne on Toyotale võimalikult palju punkte tuua.

„Oleme praegu maha jäänud, seega peame võitlema. Sellel võistlusel ei saagi olla muud eesmärki kui meeskonnale täispunktid,“ kinnitas Rovanperä.

Soomlase trumbiks on asjaolu, et ta on MM-sarjas alles kuuendal kohal, mis annab kruusaralliks suurepärase stardikoha.

„Sellel võistlusel on stardikoht väga oluline. Eriti reedel on palju puhastamist, kui ilm püsib kuiv. Vähemalt ma loodan nii, sest see annab meile eelise. Eelmisel aastal kaotasime reedel palju, kuna olime esimese autona rajal,“ meenutas soomlane.

Tšiili MM-ralli algab sel neljapäeval testikatsega. Reedene avakatse algab meie aja järgi kell 14.35 (Vaata ajakava).