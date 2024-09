TÄNA DELFI TV-s | Kas Keila Coolbet on suurest saunast taastunud või jääb peale Tartu Ülikool?

Keila Coolbet on karikavõistlustel pidanud kolm eelringi kohtumist, millest on teenitud üks võit ja kaks kaotust. Viimati tunnistasid Peep Pahvi hoolealused Rapla Utilitase 97:54 paremust.

Keila mängija Kaido Saks: „Eelmise „korvpalli mängu laadse toote“ skoor tuli meil kiiresti unustada ja teha õiged järeldused, et sellise mängupildi ja kehakeelega me olenemata liigast kellelegi konkurentsi ei paku. Meie mäng peab olema kiirem, agressiivsem ja kordades meeskondlikum. Anname endast maksimumi, et eelseisval mängul Tartuga on platsil teistsugune Keila Coolbet, kui laupäeval. Tulge saali ja elage meile kaasa! Kolmapäev on Keilas kossupäev!“