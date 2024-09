Kõikide olümpiamedalistide signatuure koguv spordihull Martin: see pole ammu enam hobi, vaid maania

„Rostovis toimusid Venemaa naiste käsipalli meistrivõistlused. Mängisid Rostovi ASK ja Moskva CSKA, kaks tippnaiskonda. Kahe tiimi peale kokku mängis kümme Rio olümpia võitjat. Võtsin hotellitoa. Läksin hommikul sööma. Vaatan, kõrvallauda tuleb Moskva CSKA naiskond – osa sain seega juba sööklas kätte! Kõiki ei tundnud ära, aga nad ise aitasid mul pildi ja näo kokku viia. Väga lahked olid. Uurisid, et huvitav, nad pole Eesti naiste käsipallist midagi kuulnud. Ma ütlesin, et ma ka pole!“ kirjeldas Martin üht seiklust, mida tema meenutuste varamusse on aastakümnetega kogunenud trobikond.