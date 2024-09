Kalju ja Flora fännid boikoteerivad tänast Premium liiga kohtumist: see on pornograafia!

Premium liiga nädalasiseste kohtumiste varajane algusaeg on viimasel ajal palju kõneainet pakkunud. Enim kannatavad selles olukorras Nõmme Kalju ja Paide Linnameeskond, kes peavad oma liigakohtumisi pidama tööinimesele absurdsetel kellaaegadel, kuna neil puudub korrapärane staadionivalgustus. Kui eelmisel nädalal toimunud kohtumine Kalju ja Tartu Tammeka vastu algas Hiiul kell 17.30, siis täna pannakse pall Nõmme mändide all mängu veel pool tundi varem.

„Tahame näidata, kui mõttetu on jalgpall ilma fännideta,“ sõnas Nõmme Kalju poolehoidja Mario Tromp Õhtulehele. „Tegelikult pole ka kell kuus normaalne kellaaeg. Kes on Tallinnas liikunud, siis teab, et Ülemistelt Nõmmele võib tipptunni ajal minna ligi tund aega. Aga kell viis – iga normaalne inimene saab aru, et see on pornograafia.“