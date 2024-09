Märten Tamla esilinastunud dokumentaalfilmist „Anett“: Konteveit on muidu palju rõõmsameelsem ja rohkem naeratav inimene

Tamla tunnistas Delfiga vesteldes, et ei näinud teisipäevasel esilinastusel filmi esmakordselt ning toonitas, et see Anett, kes kinoekraanilt vastu vaatab pole seesama inimene, kes tennisetuuril varasematel aastatel ringi tiirles.

„See film ilmestab tolle hetke reaalset Anetti. Päris elus ja muudel aegadel minu arvates ta selline inimene ei olnud. Muidu on ta ikka palju rõõmsameelsem, rohkem naeratav ja naerev inimene. Anett on alati hästi heatujuline olnud, aga filmis tuleb tal langetada raskeid otsuseid. See on rohkem selline psühholoogiline film,“ mõtiskles Tamla, kelle jaoks ei tulnud miski filmis nähtu üllatusena.