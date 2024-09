Armukolmnurk F1-sarjas: Hispaania suunamudija murdis Argentina vormelisõitja südame

21-aastane Ogilvy oli varem suhtes endaga samavana Williamsi sõitja Franco Colapintoga, kuid paari vahel peagi keemia kustus. Nüüd käivad kõlakad, et Ogilvy on vahetanud argentiinlase Briti sõitja Oliver Bearmani vastu.

19-aastane Bearman on F1-sarjas tänavu põllule saanud kaks korda, juhtides ühe sõidu nii Ferrari kui Haasi masinat. Järgmisest hooajast on Bearman Haasi täieõiguslik sõitja.

Ogilvy ja Colapinto lahkuminekule viitab ka tõsiasi, et paar on sotsiaalmeediast kõik oma ühised fotod kustutanud. Fakti kinnitab Argentina kõmuajakiri Gente, kelle andmetel on Argentina F1-sõitja süda murtud.