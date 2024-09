2014. aasta US Openi tšempioni Hiinas tagasitulek sai muinasjutulise lõpu

2014. aasta US Openi tšempion pühendas finaalijärgses kõnes võidu oma perele – abikaasale ja kahele lapsele –, kes on talle toeks olnud nii heas kui halvas. „Kõik inimesed kodus on mulle sel raskel perioodil toeks olnud, päevast päeva tööd teinud, minusse uskunud ning jõudu ja vaimu juurde andnud,“ rääkis Cilic. „Mul on selle võidu üle ülimalt hea meel. See ei tähenda palju ainult mulle, vaid ka kõigile teistele. Igaüks väärib tükki sellest karikast.“