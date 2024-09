Vähki surnud Sven-Göran Erikssonilt peteti välja miljoneid

Eriksson rääkis raamatus, et tema nõunik Samir Khan pettis üle-eelmisel kümnendil temalt välja miljoneid eurosid. Juhtum leidis aset 2007. aastal, mil Rootsi legend juhendas Manchester Cityt ja palkas Khani oma rahaasjadel silma peal hoidma.

Juba enne Khani palkamist levisid kuuldused, et tegu pole kõige ausama mehega. Eriksson kaaslaseid aga tõsiselt ei võtnud ning sai valusalt kõrvetada. „Kui ma oleksin seda teadnud, oleksin palju raha säästnud. Mul on elus olnud mõned konarused, kuid Samir Khan on neist kõige hullem. Ta võttis mult ligi 100 miljonit,“ sõnas Erikson.