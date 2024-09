Anett Kontaveit: see film näitab minu karjääri kõige keerulisemat ja raskemat aastat

2023. aasta suvel seljavigastuse tõttu profikarjääri lõpetanud Kontaveit ütles esilinastuse eel Rasmus Kaggele antud usutluses, et kõik vaatajad võiksid arvestada, et see film keskendub just tema karjääri kõige keerulisemale aastale.

„Tegelikult üks mõte, mis ma tahaks edasi anda, et see näitab kõige keerulisemat ja raskemat aastat minu karjääris. Seal ei ole kõiki neid positiivseid ja meeliülendavaid hetki, mida minu karjäär on mulle samuti pakkunud,“ sõnas Kontaveit. „See on asi, mida meeles pidada, kui filmi vaadata.“

Endine maailma teine reket märkis, et filmitegijatele väga palju piiranguid ei tehtud. „Päris riietusruumi Kaupo [Kruusiauk] tulla ei võinud, kuid ta on käinud minu kodus filmimas ja sellistes kohtades, kuhu ma tavaliselt kaameraid või siis muid inimesi ei luba.“

Režissööri Kaupo Kruusiaugu sõnul annab see film edasi väga ausa pildi sellest, kui raske on tippsport ja milliseid ohverdusi see sportlastelt nõuab.

Kruusiauk tänas siiralt Kontaveiti, et ta andis loa sellise dokumentaalfilmi tegemiseks: „Ma mõtlesin, et nii kaua, kui meil tuleb sama nii kõva mängija kui sina, võiks Eesti rahvas seda filmi vaadata.“