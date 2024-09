Karl Jakob Hein pidi Sevilla vastu avapoolajal väravast välja võtma ühe palli

Teise ehmatuse elas Valladolid üle 20. minutil, kui Mario Martini rumala pallikaotuse järel klaaris keskkaitsja Eray Cömert karistusalas palli ohtlikult kõrge löögiga. Videokordus näitas, et tema jalg tabas Sevilla mängija nägu. VAR vaatas olukorra üle ja otsustas, et penaltit siiski ei järgne.

44. minutil sai Sevilla lõpuks oma tahtmise, kui Valladolidi värava all pandi püsti korralik tulevärk ja hea söödu saanud Peque saatis palli värava eest võrku. Enne seda oli mitu ohtlikku pealelööki takerdunud Valladolidi kaitsjatesse. Heinal selle värava puhul mingit süüd ei olnud.

Mängu eel

Hein on sel hooajal kaitsnud Valladolidi väravat kõigis kuues La Liga mängus. Kolmel juhul on eestlane kirja saanud ka nullimängu.

Eestlane alustab algkoosseisus ka Sevilla vastu. Hetkel on mõlemal klubil tabelis viis punkti, Sevilla on sellega 15. ja Valladolid 17. kohal.

22-aastane Hein, kes on laenul Londoni Arsenalist, on teinud nullimängu avakohtumises Espanyoliga (1:0) ning Leganesi (0:0) ja eelmises voorus Real Sociedadi (0:0) vastu. Lisaks on Hein teinud täismängu Madridi Reali (0:3), Barcelona (0:7) ja Celta Vigo (1:3) vastu.