Kaljulaidi tiimis kandideeriv Gerd Kanter: piiratud vahendite juures tuleb sportlastel teha rohkem koostööd

Gerd Kanter, sa oled endise sportlaskomisjoni esimehena hästi kursis, mida tippsportlased vajavad. Palju sa oled valmis seda vaadet sellesse tiimi sisse tooma?

Sinu üks valdkondi oleks asepresidendi rollis spordieetika. Sportlased, kes on välja astunud ja midagi paljastanud, tunnevad, et sellest pole olnud abi. Treenerid jällegi tunnetavad, et nende üle peetakse nõiajahti. Kuidas leida kesktee?

Erinevate juhtumite puhul, mis on laineid löönud, ei räägita avalikult, millised toimingud on nende protsesside juures toimunud. Kurb on kohati see, et kui kellelegi on teatavad sanktsioonid rakendatud, siis neid eiratakse, mis on tegelikult kurb. Minul on kohati kahju ka alaliidu töötajatest, kes on tegelikult panustanud väga siiras tahtes neid probleeme lahendada, kuid muutuvad lõpuks ise nendeks, kellele tõrva kaela valatakse. Arusaam spordieetikast, milline on eetiline käitumine sportlasele, treenerile, lapsevanemale - see on kindlasti valdkond, mis vajab lähiaastatel väga tugevat eestvedamist, et tekiks need ühised arusaamad.