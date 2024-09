WRC-sarjas muudetakse punktiarvestust, kuid vana süsteemi juurde ei naasta

FIA muutis teatavasti enne tänavust hooaega punktisüsteemi oluliselt. Pühapäevaks rakendati eraldi punktiarvestus, mis annab viimase päeva kiireimatele sõitjatele kuni seitse punkti, samas kui üldkoha punkte vähendati ja need seoti laupäeva lõpu seisuga.

Kuigi üldiselt on muudatused oma eesmärgi täitnud, sest pühapäevad on muutunud põnevamaks, on punktisüsteem saanud ka kriitikat. Peamine etteheide tippsõitjate poolt on olnud, et rallivõidu tähtsus on vähenenud ja süsteemi on liiga keeruline jälgida.

Ralliportaal DirtFish uuris Robert Reidilt, kas 2025. aastal on punktisüsteemis oodata täiendavaid muudatusi.

„Ma arvan, et on paar ettepanekut, mida arutatakse,“ ütles Reid. „Ma ei usu, et oleme selle süsteemiga väga mööda pannud, kuid arvan, et võiks teha mõned väiksed kohandused.“

„Ma mõtlen, et aasta tagasi oli MM-sarjas kõneaineks see, et pühapäevad olid igavad. Ma arvan, et oleme selle probleemi lahendanud, vahest küll liiga kirve meetodil, aga igavatest pühapäevadest pole enam juttugi.“

Kuigi otsene naasmine vana punktisüsteemi juurde on ülimalt ebatõenäoline, ei saanud Reid veel täpsustada, kuidas uus süsteem võiks välja näha.

„Ausalt öeldes ma ei tea, mis ettepanekud on, aga ma arvan, et on osapooli, kes tahavad seda teatud suunas edasi arendada. On ka teisi, kes olid võib-olla alguses kriitilised ja kes on nüüd sellest kasu saanud ja mõtlevad: „Tegelikult, kas see ikkagi oli nii halb?““ lausus Reid.

Kõik 2025. aasta WRC-sarja spordireeglite muudatused kinnitatakse oktoobrikuus Maailma Mootorspordi Nõukogu koosolekul.

„Tehnilised töörühmad kohtuvad nüüd igal teisel nädalal,“ selgitas Reid. „Järgmise aasta spordiregulatsiooni muudatused lähevad kinnitamisele oktoobris, sest see on oluline samm. Kui saame kulusid alandada ja teenindusala erinevaid aspekte korraldada, siis detsembris esitatakse 2027. aasta määrused Maailma Nõukogule. Siis me jõuame olukorda, kus meil on, mida müüa.“