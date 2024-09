Läbi aegade edukaima Counter-Strike’i meeskonna turniirieelne mängijavahetus vallandas protestilaine

Probleemide põhjustajaks on Taani organisatsioon Astralis, kes on nelja Major turniiri võiduga läbi aegade edukaim Counter-Strike’i organisatsioon.

Nimelt teatas Astralis möödunud nädala teisipäeval, et nende meeskonna ridades asub mängima Taani mängujuht Casper Möller, mängijanimega cadiaN, kes vahetas välja teise taanlas Alexander „br0“ Bro. Peagialgava BLAST Premier turniiri meeskondade nimekirjad olid muutuse toimumise ajaks juba kaks nädalat lukus olnud. Astralis leidis olukorrale aga omapärase lahenduse, teatades turniirikorraldajale, et Bro ei ole mängimiseks kõlblik ning peavad võistluseks osalemiseks vaja Mölleri abi. Võistlusmäärustes on selline vahetus lubatud, kui mängijal on meditsiinilistel põhjustel tekkinud mänguvõimetus, siis on meeskonnal õigus asendusele.Samas polnud Astralise poolt esitatud palves sõnagi mängijana esitatud Bro halva tervisliku seisundi kohta. Mehe head tervist kinnitab ka tema agent Fabian Broich.