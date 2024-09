UEFA jõudis kaks ja pool kuud hiljem järeldusele: Saksamaalt rööviti jalgpalli EM-i veerandfinaalis penalti

Sel nädalal ehk kaks ja pool kuud peale mängu tunnistas aga UEFA kohtunike komitee, et sakslastele tehti selles olukorras liiga. Raportis toodi välja, et penaltit ei määrata juhul, kui palli peatanud käsi on kehale väga lähedal. „Antud situatsioonis peatas kaitsja käega löögi nii, et tema käsi ei olnud keha läheduses. Seega oleks tulnud penalti määrata,“ vahendas ESPN otsust.