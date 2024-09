Sebastien Ogier on FIA-s pettunud. „Kahju, et meid niimoodi vaigistatakse“

Mis siis Kreekas juhtus? Ogier`le sai saatuslikuks Kreeka ralli esimesel päeval pärast 22,47-kilomeetrise kiiruskatse lõppu antud kommentaar. Prantslane, kes oli just edestanud oma suurt rivaali Thierry Neuville’i 10,3 sekundiga, avaldas rahulolematust stardivahede üle, sest piloodid pidid sõitma nende ees startinud masinate tolmupilves.

„Jah, see oli meie poolt hea etteaste, kuid ajab närvi, et sellel spordialal kunagi ei õpita. Me küsisime seda (loe: pikemaid stardivahesid), sest me teadsime, et siin saab olema tolmune. Ja siin oligi tolmupilv. Aga nemad vastasid meile ikkagi eitavalt. Mis sellistel inimestel peas on? Mitte midagi. Täiesti hullumeelne,“ pahandas kaheksakordne maailmameister finišiintervjuus.

Kreeka ralli järel järel otsustasid kohtunikud karistada prantslast 30 000 euro suuruse tingimisi rahatrahviga. Seda põhjusel, et tema kommentaare peeti „kahjulikuks FIA-le ja selle töötajatele, samuti kohaliku korraldava organisatsiooni töötajatele ja vabatahtlikele, kes töötavad pealtvaatajate, võistlejate ja ametnike ohutuse nimel“.

Hiljuti andis Ogier intervjuu Prantsusmaa väljaandele AutoHebdo, kus kommenteeris Kreeka rallil toimunut. „Kreekas oli paar probleemi. Küsimus oli tolmus, FIA-s ja ohutuses. See on kurb, et meid püütakse sellistel teemadel vaigistada,“ nentis ta.

Toyota sõitja märkis, et mõistab osati kohtunike otsust, kuid karistust mitte. „Kui Kreekas kohtunikega suhtlesin, siis vabandasin oma väljendusviisi eest. Ma ei kasutanud just parimaid sõnu, kuid samas ma ei usu, et solvasin kedagi. Pealegi polnud see nii dramaatiline,“ jätkas ta.

„Jätkan ka edaspidi rääkimist, kui asi puudutab turvalisust. Me ei saa sel lihtsalt minna lasta,“ rõhutas Ogier.

Prantslane ja teised ralliässad astuvad taas võistlustulle sel nädalal toimuval Tšiili rallil. Delfi kajastab võistlust otseblogi vahendusel.