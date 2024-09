Arsenaliga tüli norinud Erling Haaland pääses karistusest. „See oli tõelise argpüksi käitumine“

Sellega polnud norralase, kes mängu avavärava lõi, „seiklused“ lõppenud. Kui pall uuesti mängu pandi, jooksis ta pikali vastaste poolkaitsja Thomas Partey. Lõpuvile järel ütles Haaland Arsenali peatreenerile Mikel Artetale, et too „püsigu alandlik“.

„Üks asi, mis mind närvi ajas, oli Haalandi argpükslik käitumine,“ vahendas BBC endise Inglismaa koondise ründaja sõnu. „Visata pall Gabrielile vastu pead olukorras, kus too on seljaga... See on tõelise argpüksi liigutus. Arvasin, et Haaland on sellest parem.“