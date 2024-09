Johaug kaitses dopingukeelust pääsenud maailma esinumbrit

Johaug andis 2017. aastal klostebooli sisaldanud dopinguproovi ning norralanna sai toona keelatud aine kasutamise pärast 18-kuulise võistluskeelu. Sinneri dopinguproovist leiti tänavu sama aine jälgi, kuid Itaalia tennisist pääses ilma võistluskeeluta.

„Ma arvan, et see on täiesti õige, et ta ei saanud karistada,“ rääkis Johaug SVT-le. „Ta ei saa vastutada tema füsioterapeudi tehtu eest. Liiati võrreldes minuga leiti tema verest väga väike kogus.“

Sinner väitis, et anaboolne streoid sattus tema organismi füsioterapeudi tõttu, kes ravis tema haava Trofodermini spreiga. Itaalia tennisemängija sõnul polnud tal aimugi, et sprei sisaldab klostebooli ning see selgitus päästis teda võistluskeelust.

Johaug väitis vahelejäämise järel, et klostebool sattus tema organismi läbi huulte raviks kasutatud geeli, mille andis talle Norra koondise arst. „Mina määrisin lahtist haava, kust aine sattus otse minu vereringesse. Tema oli süütu ja see oli õige, et teda ei karistatud,“ arutles Johaug. „Mul on Sinnerist kahju. Ma tõesti tean, mida ta tunneb.“