Vigastus jätab Barcelona kapteni kuueks kuni üheksaks kuuks platsi kõrvale

Barcelona väravavahtide osakond on üsna napp, sest lisaks 25-aastasele Iñaki Peñale on seal vaid noormängijad. La Liga reeglite põhjal võivad nad erandkorras palgata endale ka uue kollkipri. Hispaania meedia sõnul on kaalumisel teiste seas Keylor Navas, Claudio Bravo ja ka karjääri lõpetanud Wojciech Szczesny.