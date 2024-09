Sportland Kõrvemaa rattamaratoni võitsid Gert Jõeäär ja Mari-Liis Mõttus

„See on alati hooaja lõpus selline erilise ja mõnusa vaibiga võistlus, mis toob siia ka selliseid inimesi, kes tavapärastele rattavõistlustele ei satu. Mulle meeldib ka Kõrvemaa kiire rada ja muidugi ka see, et võistluskeskus asub pealinnale nii lähedal,“ vastas rattamaratoni võitnud Jõeäär finišis päevajuhi Margus Aderi esitatud küsimusele, et mis teda ikka ja jälle Kõrvemaale võistlema toob.