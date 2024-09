JÄRELVAADATAV | Kersti Kaljulaid: EOK maine peab olema selline, et meiega tahetaks koostööd teha

Spordi rahastamisest rääkides tõi Kaljulaid välja, et see on iga EOK presidendi üks peamisi vastutusvaldkondi. Samas on tema hinnangul selge, et riigieelarvest tuleva raha hulk lähiajal suurusjärkude võrra ei kasva. „Sellegipoolest on võimalik kokku leppida rahastamismudel, mis annaks tulevikukindluse, sidudes selle näiteks hasartmängumaksu laekumisega. Konstruktiivsed suhted valitsusega on tähtsad, et sünniks teineteisemõistmine. EOK maine nii valitsuse kui avalikkuse silmis peab olema selline, et meiega tahetaks koostööd teha,“ ütles ta.

Oma programmis tõi Kaljulaid esile nii selge fookuse tippspordis edu saavutamisel kui spordiharrastajate hulga kasvatamise. „EOK selge fookus peab olema tegutsemisel selle nimel, et meil oleks ette näidata medaleid kõigilt olümpiamängudelt – suve-, talve-, para- ja eriolümpialt. Ja loomulikult teistelt tiitlivõistlustelt, sest sugugi kõik alad ei kuulu olümpiakavva. Iga ala arengu eest vastutavad alaliidud, aga EOK peab neile olema hea partner ning leidma võimalused ka alaliitude tugevdamiseks. Teisalt peame tegelema sellega, et meil oleks spordiharrastajaid Eestis rohkem kui täna. Liikumine peab olema kättesaadav ja atraktiivne kõigile olenemata soost, vanusest või ka erilistest vajadustest,“ ütles Kaljulaid pressiteates.

Eraldi tõstis Kersti Kaljulaid esile ka spordieetika ja võrdse kohtlemise olulisust: „Ükski lapsevanem ei tohi tunda, et trenn pole tema lapsele turvaline. EOK ei tohi olla ühestki spordieetika valukohas ega tasandil möödavaataja. Vastupidi – olümpiakomitee roll on olla väärtuste kujundaja.“

Kaljulaid rõhutas oma programmis ka EOK kui organisatsiooni avatud ja läbipaistva juhtimise olulisust. „EOK peab pingutama, et järgmiste presidendivalimiste eel ei saaks keegi viidata, et mõned alaliidud polegi justkui EOKga väga seotud. Vastupidi – olümpiakomitee peab olema usaldusväärne partner nii spordirahvale, riigile, toetajatele kui kohaliku tasandi eestvedajatele. Ja ta peab kujunema selgeks ja põhimõttekindlaks ühiskondlike hoiakute kujundajaks,“ toonitas Kaljulaid.

„Ühe eesmärgi olen ma juba saavutanud – spordiringkondades käib elav arutelu selle üle, millisena nähakse olümpiakomitee tulevikku. Mul on väga hea meel, et kõik kandidaadid on nõustunud debattidega, see ongi spordirahva ootus,“ ütles Kaljulaid ning avaldas, et valimisteni jääva aja jooksul toimuvad kolme kandidaadi debatid ETVs, Postimehes, Õhtulehes ning võimalik, et veel mõnes kanalis ja sündmusel.

Miks Kanter ja Pekk Kersti tiimiga liitusid?

Pressikonverentsil president Kaljulaidi kontoris põhjendasid ka asepresidendid, miks nad nõustusid Kaljulaidi taha koonduma.

„Olen EOK valimiste trallis varasemalt kaasa löönud Tõnu Tõniste asepresidendikandidaadina. Kui Kersti helistas, siis ma kohe „jah“ ei öelnud. Võtsin mõtlemisaega, et rääkida läbi kodustega, tänaste tööandjatega, et see kõik oleks võimalik. Kõik kinnitasid ühest suust, et see on hea mõte. Pärast mõnepäevast mõtlemist andsin jah-sõna,“ ütles Kanter.