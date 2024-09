Nii Erki Nool kui ka Andrus Värnik avasid tiitlivõistluste medaliarve 25-aastaselt, Gerd Kanter oli selleks hetkeks jõudnud 26. sünnipäeva tähistada. Ju see pole juhus. Ka Johannes Ermi lõikusaeg on kätte jõudnud. Eelmise hooaja järel pani kümnevõistleja kokku laiapindse taustatiimi ja tänavu veel 25-aastaselt kerkis Glasgow sise-MM-il seitsmevõistluses pronksivõitjana esmakordselt poodiumile. Suvi oli tõeliselt imeline: Götzises oli Erm 8462 punktiga kolmas, Rooma EM-il triumfeeris isikliku rekordi 8764-ga, olümpial sai kuuenda koha (8569) ja hooaja lõpetas võiduga Talence’is (8589). Noolgi näitas samaväärset minekut vaid oma parimatel aastatel – 1998, 2000 ja 2001. Eesti spordi uus superstaar on sündinud.