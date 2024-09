Montenegro koondislane hammustas Inglismaa jalgpalliliigas vastasmängijat

Ka Blackburni peatreener John Eustace on kinnitanud, et Becki kaelal on hammustusjälg.

„Tal [Beck] on kuklal suur hammustusjälg. Kahju, et kohtunik seda ei näinud. See on väga tõsine juhtum, kellelegi ei meeldi, kui teda hammustatakse. Olen kindel, et õiged inimesed vaatavad selle juhtumi üe ja tegelevad sellega,“ sõnas Eustace.