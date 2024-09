Läti maletajat karistati alaealiste seksuaalse ahistamise eest viieaastase võistluskeeluga

43-aastast lätlast karistati umbes kuu aega tagasi, kui tuli ilmsiks, et ta oli naisi seksuaalselt ahistanud, vahendab soomlaste Iltalehti.

Strebkovs oli üle kümne aasta saatnud naismaletajatele kirju, mis sisaldasid pornograafilisi pilte ja kasutatud kondoome.

FIDE uurimise käigus selgus, et lätlase ohvriks oli langenud vähemalt 15 mängijat. Enamik neist olid seejuures kirja saamise ajal veel alaealised.

Üks neist ohvritest oli Hispaania-Rootsi maletaja Anna Cramling, kellel on YouTube’is üle miljoni jälgija.

„See juhtus aastaid tagasi. Olin sel ajal 17 või 18-aastane,“ sõnas Cramling, vahendab Aftonbladet. Maletaja arvas alguses, et on ainus ohver, kuid sai hiljem teada, et Strebkovs oli saatnud kirju ka teistele mängijatele.

„See on kohutav. Vastik. Sellel mehel on olnud kõigi nende tüdrukute aadressid ja ta saatis noortele tüdrukutele vastikuid asju. See on päris hull,“ lisas 22-aastane Cramling.

Norra malestaar Magnus Carlsen on avaldanud arvamust, et Strebkovsi keeld on ilmselgelt liiga lühike. Cramling nõustub norralase arvamusega.

„Keegi ei tunne end hästi, kui ta hakkab taas maleturniiridel esinema – eriti tema ohvrid. Ta oleks pidanud saama eluaegse mängukeelu,“ leiab Rootsi koondist esindav Cramling.