Venemaa jalgpallikoondise endine väravavaht jäi kodutuks

Eksjalgpallur tunnistab, et on juhtunus ise süüdi, sest oli liiga sinisilme. Ta usaldas oma naist liiga palju ega uskunud, et nende suhe kunagi lõppeb. Mõlemad kodud olid kirjutatud naise nimele.

Tänaseks on Nigmatullin kaotanud mitte ainult oma kodu, vaid ka lapsed. „Öeldakse, et lapsed hakkavad oma vanemaid mõistma alles siis, kui neil on oma lapsed. Kuid selleks ajaks võib olla juba liiga hilja. Mu hing on räsitud, aga mis sa teed,“ ütles eksjalgpallur.