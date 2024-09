VIDEO | Slackline’i maailmameister tegi lauluväljakul peadpööritava triki, kõndides õhus tuletornist raadiotornini

Tauri Vahesaar tegi lauluväljakul slackline’i etteaste üle 2100 kooliõpilase silme all.

19. korda toimuv heategevuslik teatejooks on üle-eestiline spordiüritus. See toimub korraga 29 kohas üle Eesti ja sel aastal on jooksule registreerunuid rekordarv – üle 14 000 osavõtja 5.–9. klassist. Osaletakse klasside ja koolide kaupa, eestvedajateks õpetajad ja kohaliku spordielu eestvedajad.