FIDE näitas Venemaa maletajatele punast tuld. „Selge näide sellest, et enamik riike mõistab hukka Venemaa Ukraina-vastase agressiooni“

„Teatud riigid tahtsid sanktsioonid tühistada või leevendada, aga need katsed ei leidnud piisavalt toetust. Male on venelaste jaoks ülitähtsa tähendusega ja FIDE sanktsioonid on selle pärast paljudele venelastele selge näide sellest, et enamik maailma riike mõistab hukka Venemaa Ukraina-vastase agressiooni,“ sõnas Eesti maleliidu president Joakim Helenius.