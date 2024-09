Monika Haukanõmm: tipp-parasportlased peaksid kuuluma Team Estoniasse, sest kui olümpial tõuseb Eesti lipp, on nad kõik Eesti sportlased

Ukse ees on Eesti olümpiakomitee presidendivalimised. Millised on paralümpiakomitee kui EOK liikme ootused uuele presidendile?

Meil on päris mitu ootust. Oleme ka oma soovid kandidaatidele esitanud. Toetasime Kersti Kaljulaidi kandidatuuri ülesseadmist. Seda sellepärast, et parasport vajab võrdsemat, kaasavamat ja ligipääsetavamat ühiskonda – kolmest kandidaatist oli just Kaljulaid kõige tugevamalt selle suuna esindaja. Ootame EOK presidendilt jõuliste ja konkreetsete sammude astumist, et paralümpiale minevad Eesti tippsportlased oleksid kaasatud Team Estoniasse. Meid unustati ära, me pole seal kunagi olnud. Ma ei saa öelda, et see uks ei ole nüüd praokile läinud. Nende Pariisi paralümpiamängudega saime esimest korda kõige väiksema varba selle ukse vahelt sisse.